Le Pen: "Schluss machen mit diesem EU- Monstrum"

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen will im Fall eines Siegs bei den französischen Präsidentschaftswahlen ihre Außenpolitik allein am nationalen Interesse ausrichten und "mit dem EU- Monstrum Schluss machen". "Das ist der einzige Leitfaden unserer Politik und damit unseres diplomatischen Handelns", sagte sie am Donnerstag bei einer Rede zur internationalen Politik in Paris. Ein Grundpfeiler sei dabei auch eine massive Aufwertung des Militärs.