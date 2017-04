Lawinenabgang fordert Toten und Schwerverletzten

Nach einem Lawinenabgang am Großen Bösenstein in Hohentauern im steirischen Murtal sind am Sonntag ein Toter sowie ein Schwerverletzter zu beklagen. Ein Tourengeher dürfte zuvor das Schneebrett losgetreten haben, drei weitere Sportler wurden von der Lawine mitgerissen. Einer von ihnen konnte gerade noch rechtzeitig aus den Schneemassen herausfahren, blieb unverletzt und konnte so Alarm schlagen.