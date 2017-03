Lawine mit 4 Toten: Ermittlungen gegen Bergführer

Nach dem Abgang einer Monsterlawine in der Vorwoche in Tirol - ein rund 700 Meter breites Schneebrett hatte acht Alpinisten mit sich gerissen, vier Schweizer kamen ums Leben - sind nun Ermittlungen gegen den Bergführer der Gruppe eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen grob fahrlässiger Tötung, hieß es am Montag.