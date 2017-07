Laura Feiersinger: Die Alleskönnerin

Laura da, Laura dort. Kein Tag, an dem ihr Name nicht fällt. Wer ist eine der größten Spaßkanonen? "Laura!" Wer hat den besten Kleidungsstil? "Laura!" Wer gibt bei "Singstar" den Ton an? Eh klar!

Talent von Papa Wolfgang

Laura, das ist Flügel- Flitzerin Feiersinger. Moment mal, da gab's doch - richtig, Wolfgang. Den Feschak, der in den 1990- er Jahren als Abwehrchef bei Casino Salzburg oder Borussia Dortmund Gegenspieler alt aussehen ließ. "Das Talent hatte ich immer schon von ihm", erzählt die 24- jährige Strahlefrau aus Saalfelden. "Der Papa und ich, wir haben auch ähnliche Ansichten von Fußball - bei Fragen hilft er mir immer wieder gerne weiter." Obwohl Wolfgang mittlerweile auf einer Alm lebt, sich die Spiele seiner bisher überragend agierenden Tochter im TV ansieht - während Mama Irmi etwa beim Auftaktmatch gegen die Schweiz auf der Tribüne mitfieberte.

Heute kehrt Laura, die nach ihren Bayern- Jahren (mit Cup- und zwei Meistertiteln) nun wie die ÖFB- Teamkolleginnen Nina Burger und Verena Aschauer bei Sand kickt, auf die EM- Bühne zurück. Sie will sich in Rotterdam gegen Island in das Viertelfinale dribbeln: "Wir wollen unsere guten Leistungen bestätigen, das Märchen perfekt machen."

Mode und Fashionfotos

Gute Figur macht Feiersinger wie erwähnt auch abseits des Rasens. "Ich interessiere mich sehr für Mode, poste regelmäßig Fashionfotos, um so meine Fans auf dem Laufenden zu halten." Aber nicht ohne Selektion - schickt sie doch vorab alles ihrer Schwester Denise. "Sie arbeitet in München in der Modebranche, rät mir immer, welche Fotos ich veröffentlichen soll und welche eher nicht."

Christian Maierhofer, Kronen Zeitung