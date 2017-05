Lauda: "Wer da mehr Risiko nimmt, der gewinnt!"

"Krone": Niki, nach dem Superduell in Barcelona zwischen Hamilton und Vettel folgt hier in Monaco die wohl größte Herausforderung für Fahrer, Auto und Team ...

Niki Lauda: Logisch! Aber: 80 Prozent macht hier der Fahrer aus. Derjenige, der mehr Risiko nimmt, keine Nerven zeigt, näher an die Leitplanken heranfährt, der gewinnt.

Wie schwierig ist es, sich auf Monaco einzustellen?

Unglaublich. Du schaust einmal blöd, wenn du mit den heutigen Geräten die Avenue d’Ostende zum Casino hinaufjodelst. Du brauchst vollste Konzentration vom ersten Meter an!

Zählt der Sieg bei diesem Straßenroulette noch immer so viel wie ein WM- Titel?

Natürlich. Monte Carlo ist die größte Herausforderrung für jeden Piloten. Der Sieger kann beruhigt besoffen ins Bett fallen!

Wer wird das heuer sein?

Hamilton, Vettel, auch Bottas, Ricciardo und Verstappen - das sind alles Fahrer, die kein Risiko scheuen. Und gerade in Monacos Straßenschluchten gilt: Wer da mehr Risiko nimmt, der gewinnt!

In der Konstrukteurs- WM liegt Mercedes acht Punkte vor Ferrari. Wer verlässt die Côte d’Azur als Führender?

Unmöglich vorherzusagen. Unser Auto hat den längsten Radstand. Das kann in den engen Kurven ein Nachteil sein, muss es aber nicht unbedingt. Ich denke auch, dass der Red Bull auf diesem winkeligen Kurs gefährlich sein kann.

Hat man den Bottas- Ausfall in Barcelona analysiert?

Das Problem am Turbolader war eines, das wir noch nicht hatten. Aber Fakt ist, dass so ein Motorschaden natürlich im Titelkampf ein Rückschlag ist.

Im Vorjahr in Malaysia kostete so ein Motorschaden Lewis Hamilton …

Aber noch ist jetzt nicht aller Tage Abend - es liegen noch 15 Rennen vor uns!

