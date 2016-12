Lauda sauer: "Rosberg hätte uns warnen müssen!"

Was für ein Schock! Die Motorsport- Welt staunte nicht schlecht, als Nico Rosberg am Freitag in der Wiener Hofburg zum Mikrofon griff und seine Karriere für beendet erklärte: "Ich habe in meinem Sport alles erreicht, bekomme den WM- Pokal, aber jetzt ist die Story zu Ende!" Mercedes- Aufsichtsratschef Niki Lauda war nach dem Rücktritt seines Schützlings wenig begeistert.