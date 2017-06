Lauda garantiert: "Da ist Lewis nicht der Nico!"

Zuletzt hat Hamilton erklärt, dass "ich entscheiden könnte, Ende des Jahres aufzuhören". Dass der Mercedes- Pilot es seinem Ex- Teamkollegen Nico Rosberg, der Ende des vergangenen Jahres völlig überraschend seine Karriere beendet hatte, nachmacht, hält Lauda für unwahrscheinlich. "Ich kann garantieren, dass es nicht dazu kommt. Er fährt weiter, denn er hat einen Vertrag", sagt er über "seinen" britischen Dreifachweltmeister gegenüber Sky.

Foto: GEPA

Der aktuelle Kontrakt von Hamilton läuft noch bis Ende 2018. Zudem erklärt Lauda: "Er diskutiert jetzt schon mit uns über eine Vertragsverlängerung. Wir sind hoch motiviert, er ist auch hoch motiviert."

Foto: AP

Vor dem Österreich- Rennen (9. Juli) in Spielberg hat Hamilton in der WM- Wertung 14 Punkte Rückstand auf Ferrari- Star Sebastian Vettel. Seit der Rückkehr der Formel- 1-Strecke in der Steiermark hat aber nur Mercedes gewonnen. Hamilton reist zudem auch als Vorjahressieger an.