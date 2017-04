Last- Minute- Gegentor schockt Peter Stögers Kölner

Mit 55 Punkten liegt Hoffenheim als Dritter nur zwei Zähler vor Verfolger Borussia Dortmund, der am Samstag bei Borussia Mönchengladbach antritt. Schon jetzt ist der Sprung in die Europa League Hoffenheim aber auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Die Kölner (41 Punkte) träumen als Sechster weiter von der Rückkehr ins internationale Geschäft, bis Sonntag könnten allerdings bis zu drei Teams am FC vorbeiziehen.

Hoffenheim hatte schon nach dem 5:3- Sieg vor einer Woche gegen Mönchengladbach angesichts des komfortablen Vorsprungs erste Gratulationen zumindest zur Teilnahme an der Europa League erreicht. Nagelsmann lächelte diese nur weg, wollte vorschnelle Zufriedenheit vermeiden - ohnehin strebt das Team angesichts der hervorragenden Saison ja längst die Champions League an.

Köln mit Alu- Pech

In den ersten Minuten gaben vor 49.600 Zuschauern aber zunächst die Kölner den Ton an. Die Mannschaft von Peter Stöger wollte nach zuvor nur zwei Siegen aus zehn Spielen offensichtlich ein Zeichen setzen. Der FC attackierte früh und gewann einige Bälle, war dann beim Spiel in die Spitze aber nicht zwingend. Die Hoffenheimer standen dagegen zunächst tief. Die erste kleinere Chance der Gäste hatte Adam Szalai, der den Ball aus kurzer Distanz aber nur touchierte (10.).

Es blieb in der Folge ein umkämpftes Spiel mit zunächst wenigen Torchancen, auch, weil beide Teams konzentriert verteidigten. Szalai tauchte in der 28. Minute noch einmal am Fünfmeter- Raum von Kölns Torwart Timo Horn auf, bekam erneut aber keinen Druck hinter den Ball. Für den FC setzte Dominique Heintz (40.) kurz vor der Pause bei der bis dahin größten Möglichkeit des Spiels einen Kopfball an den Pfosten. Nur wenig später verpasste Yuya Osako (42.) von der Strafraumkante die mögliche Führung für die Gastgeber.

Hoffenheim wird spät belohnt

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Keine der beiden Mannschaften schaffte es häufiger in die gefährliche Zone, die Teams neutralisierten sich, vieles deutete in dieser Phase auf ein torloses Remis hin. Nach einer starken Einzelaktion von Rechtsverteidiger Lukas Klünter tauchte dann aber Kölns Nationalspieler Jonas Hector recht frei im Strafraum auf und spielte Bittencourt mit einem Querpass frei - 1:0 für die Gastgeber.

Auch anschließend tat sich Hoffenheim schwer, das Kölner Tor unter Druck zu setzen. Ein Schuss des eingewechselten Nadiem Amiri (71.) aus rund 23 Metern war lange die gefährlichste Szene und zugleich Ausdruck der Einfallslosigkeit der Gäste in dieser Phase. Auf der anderen Seite hatten Osako und Matthias Lehmann (77.) innerhalb weniger Augenblicke die Chance, für Köln zu erhöhen. In der Schlussphase drängte Hoffenheim auf den Ausgleich und wurde spät belohnt.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 29 21 6 2 56 69 2. Leipzig 29 19 4 6 25 61 3. Hoffenheim 30 14 13 3 25 55 4. Dortmund 29 15 8 6 28 53 5. Hertha BSC 29 13 4 12 2 43 6. Köln 30 10 11 9 6 41 7. Freiburg 29 12 5 12 -15 41 8. Bremen 29 11 6 12 -3 39 9. Gladbach 29 11 6 12 -4 39 10. E. Frankfurt 29 10 8 11 -4 38 11. Schalke 04 29 10 7 12 4 37 12. Leverkusen 29 10 6 13 -2 36 13. Wolfsburg 29 9 6 14 -12 33 14. Hamburg 29 9 6 14 -23 33 15. Mainz 29 9 5 15 -10 32 16. Augsburg 29 8 8 13 -18 32 17. Ingolstadt 29 8 4 17 -19 28 18. Darmstadt 29 5 3 21 -36 18