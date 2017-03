"Lasse mir nicht ausrichten, was ich zu tun habe"

Rebellen innerhalb der eigenen Partei, ständige Personaldebatten, Rufe nach Reformen: Michael Häupl hat derzeit einige offene Baustellen. Und dennoch ist Wiens Bürgermeister um Frieden in seiner SPÖ bemüht. Die "Krone" bat den Stadtchef nach der zweitägigen SPÖ- Klubklausur zum Interview. Dabei sprach er unter anderem über die wichtigsten Herausforderungen für die nächsten Monate und FPÖ- Parteichef Heinz- Christian Strache. Zudem richtete er einen dringenden Appell an die SPÖ- Rebellen: "Ich lasse mir nicht von einigen wenigen nicht ausrichten, was ich zu tun habe."