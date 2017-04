LASK erreicht mit 3:0 in Grödig das Cup- Halbfinale

Im Duell zweier Liga- Spitzenreiter war in den ersten 45 Minuten überhaupt kein Klassenunterschied erkennbar. Die Grödiger waren sehr gut eingestellt, wurden in der Abwehr vom wiedergenesenen Ex- ÖFB- Legionär Markus Berger gut dirigiert, präsentierten sich zweikampfstark und zudem auch durchaus mutig im Spiel nach vorne. Eine schnelle Führung lag in der Luft, Matthias Öttl scheiterte aus guter Position an LASK- Tormann Pavao Pervan (6.).

Foto: GEPA

Die Salzburger ließen sich auch durch den frühen Ausfall von Telat Ünal nicht aus dem Konzept bringen. Der Flügelspieler musste mit einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel vom Platz getragen werden. Das erwies sich als schwierig - nachdem die nicht ausfahrbare Trage samt einer Sanitäterin zu Boden gestürzt war, halfen Rene Gartler und Co. beim Abtransport mit. Sonst trat der LASK- Stürmer in der Offensive nicht in Erscheinung, genauso wie seine Kollegen. Torgefahr gab es nur bei einem Miesenböck- Weitschuss, den Goalie- Routinier Hans Peter Berger mit dem Fuß parierte (20.).

Foto: GEPA

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Oberösterreicher einen Gang höher, Berger konnte das 0:1 mit einem Reflex bei einem leicht per Kopf verlängerten Michorl- Freistoß noch verhindern (62.). Zwei Minuten später musste der 35- Jährige aber hinter sich greifen: Gegen einen Rep- Volley nach Ranftl- Hereingabe war er machtlos. Rep (66.), Dogan Erdogan (76.) und Dimitry Imbongo, der die Latte traf (79.), ließen in der Folge vorerst Chancen auf das 2:0 aus.

Dadurch hätte Steven Schmidt bei der einzigen Möglichkeit nach der Pause den Ausgleich machen können, schoss aber drüber (84.). In der Schlussphase münzten die Linzer ihre Überlegenheit noch in das 2:0 von Imbongo, der nach Rep- Schussflanke traf (88.), und das 3:0 von Fabiano (91.) um. Die Linzer schalteten damit den vierten Regionalligisten in Folge aus und bauten ihre ungeschlagene Pflichtspiel- Serie auf mittlerweile 13 Partien (12 Siege, 1 Remis) aus.

Das Ergebnis:

SV Grödig - LASK 0:3 (0:0)

Grödig, DAS.GOLDBERG Stadion, 1260, SR Eisner

Tore: 0:1 (64.) Rep, 0:2 (88.) Imbongo, 0:3 (91.) Fabiano

Gelbe Karten: Jutric, Kircher, Öttl

Grödig: H.P. Berger - Kircher, M. Berger, Jutric, Switil (88. Feiser) - Ünal (13. M. Wallner), Gruber (71. Schmidt), Strobl, Öttl, Pichler - Jukic

LASK: Pervan - Ranftl, Ramsebner, Luckeneder, Otavio (81. Ullmann) - Miesenböck (71. Imbongo), Erdogan, Michorl, Rep - Fabiano, Gartler