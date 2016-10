Lara Gut: "Nächstes Mal gleich ins Bett zu mir?"

Erstmals wurden die Doping- Kontrolleure bei Gut eigenen Informationen zufolge um 10 Uhr am Abend vorstellig. Um 8 Uhr früh am nächsten Morgen schon wieder. Zu viel für den Schweizer Ski- Star, wie dieser Tweet belegt:

Gut hatte zum Auftakt in die Ski- Weltcup- Saison die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren. In Sölden gewann sie den traditionellen Riesentorlauf mit 1,44 Sekunden Vorsprung auf die US- Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Ob die Doping- Kontrolleure wohl deswegen so erpicht auf die Schweizerin sind?