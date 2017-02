Lara Gut erfolgreich operiert: "Da bin ich wieder"

Alpin- Skirennläuferin Lara Gut hat sich zehn Tage nach ihrem folgenschweren Sturz bei der WM in St. Moritz der angekündigten Operation am linken Knie unterzogen. Bei der Prozedur in der Klinik de La Tour in Meyrin sei bereits am Montag ihr gerissenes vorderes Kreuzband ersetzt worden, teilte die Schweizerin (oben im Video) mit. Die ebenfalls beschädigten Menisken wurden demnach vernäht.