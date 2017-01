Land erfunden: Spottwelle für Polens Außenminister

Polen lacht über einen Versprecher von Außenminister Witold Waszczykowski: Vor Reportern sprach der Chef der polnischen Diplomatie von einem Land, das es gar nicht gibt - und löste damit eine Spottwelle in sozialen Netzwerken und Medien aus. Polen habe Gespräche mit "San Escobar" geführt, sagte Waszczykowski bei einem Besuch in New York, wo Polen sich um einen Sitz im UNO- Sicherheitsrat bemüht.