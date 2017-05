Länder prüfen jetzt türkische Doppelstaatsbürger

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) gaben am Dienstag bekannt, dass das Land jetzt jeden auf der Doppelstaatsbürgerliste geführten Namen prüfe.

OÖ-Landeshauptmann Stelzer nimmt jetzt die türkischen Doppelstaatsbürger unter die Lupe. Foto: APA/Georg Hochmuth, fotokerschi.at/Werner Kerschbaum

Um Doppelstaatsbürgern auf die Schliche zu kommen, werden die Namen der türkischen Wählerevidenzliste mit den Daten des Zentralen Melderegisters abgeglichen. Danach folgt eine Überprüfung, ob diese Personen eine österreichische Staatsbürgerschaft beziehungsweise einen Wohnsitz in Oberösterreich haben.

Foto: APA/Helmut Fohringer, Karl Schöndorfer

Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft droht

Wenn die Behörden Ungereimtheiten entdecken, werde ein Feststellungsverfahren eingeleitet, kündigten Stelzer und Podgorschek an. "Sofern eine ungerechtfertigte Doppelstaatsbürgerschaft festgestellt wird, steht am Ende dieses Verfahrens der automatische Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft", stellten sie fest.

Wie die "Kleine Zeitung" indessen berichtete, hat auch das Land Steiermark nun Ermittlungen gegen Doppelstaatsbürger eingeleitet. Den Behörden sei inzwischen eine Liste mit Namen von "Scheinstaatsbürgern" türkischer Herkunft zugespielt worden, hieß es in dem Bericht am Dienstag. Seit Montag prüfen die Behörden demnach die umfangreiche Liste. 160 Namen sollen auf ihr stehen, welche jetzt einzeln durchgegangen werden. Insgesamt wurden dem Bericht zufolge in der Steiermark seit dem Jahr 1990 rund 4000 Türken eingebürgert.

Auch Niederösterreich will Kontrollen beschleunigen

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner (ÖVP) hatte bereits angekündigt, die Kontrollen in Niederösterreich zu beschleunigen . Es ginge um Gerechtigkeit und darum, Sozialmissbrauch entgegenzuwirken.

Ex-Innenministerin Mikl-Leitner, nunmehr Chefin der niederösterreichischen ÖVP Foto: APA/Georg Hochmuth