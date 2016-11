"Lächerlich!" Presse veralbert Real und Ronaldo

"Was erst auf ein Schützenfest hindeutete, wurde zu einem lächerlichen Remis, das Real die Möglichkeit auf den Gruppensieg verdammt erschwert. Die Spieler von Zidane blieben so stumm wie Legias Stadion", schrieb die spanische "Sport". Kurzzeitig geriet der Topklub sogar in Rückstand. "Nach dem ersten Tor wurde es schwer für uns. Wir haben alles vermissen lassen: Intensität, Beweglichkeit, Enthusiasmus. Das Gute ist, dass wir nicht verloren haben", so Zidane.

Foto: APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI

Dass Real in den jüngsten zehn Pflichtspielen immer zumindest einen Treffer zugelassen hat, ist auch Zidane aufgefallen. "Das ist nichts, was mich beunruhigt. Aber wir wissen, was wir tun müssen und dass wir uns verbessern können. Wir müssen daran arbeiten, dass es nicht wieder passiert", betonte der Franzose. Sein Offensiv- Superstar Cristiano Ronaldo blieb im Geisterspiel blass. "Ein blamabler Auftritt des Titelverteidigers - und von Cristiano Ronaldo, der ebenso wie die Fans nicht anwesend war", schimpfte "Mundo Deportivo" über den Portugiesen.

Am Sonntag kann es der spanische Tabellenführer schon wieder besser machen. Aufsteiger Leganes ist zu Gast im Estadio Santiago Bernabeu.