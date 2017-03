Kvasina schießt U21- Team zu 1:0 über Niederlande!

Der Austria- Wien- Akteur war nach einem missglückten Rückpass der Niederländer mit einem Weitschuss ins leere Tor zur Stelle. Später hatte Michael Lercher die große Chance auf das 2:0, sein Freistoß ging aber an die Stange. In einer athletischen, kräfteraubenden Partie war Österreich über weite Strecken dominant. Nach Rot für Idrissi wegen einer Tätlichkeit gegen Kapitän Philipp Lienhart agierte die ÖFB- Auswahl zudem in Überzahl.

Damit darf die neuformierte Truppe von Trainer Werner Gregoritsch der EM- Qualifikation mit guten Gefühlen entgegenblicken. Gegen den um ein Jahr älteren Jahrgang Australiens gab es am vergangenen Freitag ein 1:1, nun einen vollen Erfolg gegen Oranje.

Teamchef Gregoritsch beeindruckt

Gregoritsch, dessen Team nur einen Schuss aufs Tor zuließ, zeigte sich hernach beeindruckt: "Das ist ein super Erfolg, eine starke Leistung des Kollektivs. Die Mannschaft hat sich taktisch ausgezeichnet verhalten und bedingungslosen Willen gezeigt. Es war ein Sieg der Mentalität über die Qualität", sagte der 59- Jährige. "Ich gratuliere den Spielern, sie können eine richtig gute Mannschaft werden."

Der Auftakt zur EM- Qualifikation steigt am 8. Juni zu Hause gegen Außenseiter Gibraltar. Danach stehen vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Russland am 6. Oktober noch Tests gegen Ungarn (12. Juni), Finnland (1. September) und Katar (5. September) auf dem Programm. Die restlichen EM- Quali- Gegner in der Gruppe 7 sind Serbien, Mazedonien und Armenien.

Das Ergebnis:

Österreich - Niederlande 1:0 (1:0)

Murcia

Tor: Kvasina (2.)

Rot: Idrissi (NED, 60./Tätlichkeit)

Österreich mit: Hadzikic (45. Gartler) - Gluhakovic, Posch, Gugganig, Lercher - Tekir (88. Baumgartner), Lienhart - Ingolitsch (75. Schlager), Laimer (75. Grbic), Horvath - Kvasina (88. Prokop)