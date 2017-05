Kutschenpferde gingen durch - mehrere Verletzte

Bei einem Unfall mit einer Kutsche sind am Samstagnachmittag in der Südsteiermark drei Mädchen verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Eines der beiden Zugpferde scheute schon beim Beginn der Kutschenfahrt in Leutschach (Bezirk Leibnitz). Die Kutscherin stürzte zu Boden, ebenso wie einige Fahrgäste. Drei der zum Großteil jungen Passagiere wurden ins Spital gebracht.