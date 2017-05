Die Neuwahlforderung von Außenminister Sebastian Kurz trifft auch international auf Medienecho. Hatte die "Süddeutsche" am Freitag bereits - wie berichtet - erklärt, Europa müsse jetzt mit einer FPÖ in der Regierung rechnen , schrieb nun die Londoner "Financial Times", Kurz habe "das Koalitionsabkommen seiner Volkspartei mit den Sozialdemokraten von Kanzler Christian Kern zerrissen". Und die EU- Ausgabe des Internetmagazins "Politico" titelte: "Sebastian Kurz zieht der Großen Koalition den Stecker".