Kurz will Wahlkampf mit eigener Liste statt ÖVP

Dass Sebastian Kurz viel verlangt, war wohl allen in der ÖVP klar. Aber dass er gleich alles will, damit dürfte der eine oder andere nicht gerechnet haben. Doch der Außenminister will sich auf keine Spielchen mehr einlassen, er will nun klare Fronten schaffen. Und so stellt er sieben Bedingungen, die, wie es aus seinem engsten Umfeld heißt, auch nicht verhandelbar sind. Keinen Punkt oder Beistrich will Sebastian Kurz von seinem harten Forderungskatalog abrücken.

Mehr Frauen, neuer Name

Und dieser sieht folgendermaßen aus: Kurz verlangt die Zustimmung, mit einer eigenständigen Liste zu kandidieren. Die Liste wird von der ÖVP unterstützt, es sollen aber andere Personen mitmachen und kandidieren dürfen. Übersetzt bedeutet das: Auf Bundesebene heißt die ÖVP künftig so wie die Liste von Kurz, in den Bundesländern gibt es weiterhin die ÖVP.

Mit diesem "Namenstrick" will Kurz der Partei wohl ein modernes, jüngeres Image verpassen. Das dürfte für einigen Widerstand in der Partei führen: Für die Kandidatenliste erfolgt die Reihung nach dem Reißverschluss- Prinzip. Abwechseln Frauen und Männer - und zwar auf allen Ebenen.

Politwissenschaftler Peter Filzmaier hatte dazu am Samstag in der "Krone" geschrieben: "Nehmen wir an, Kurz würde eine 'Winnetou'- Bewegung gründen und 'Wir sind die guten Roten!' oder 'Apatschenrot statt immer blau sein!' rufen. Vom Inhalt her ist das Quatsch. Trotzdem würde es ihm mehr als sein ÖVP- Image helfen, Wechselwähler von SPÖ und FPÖ zu gewinnen."

Kurz will auch Durchgriffsrecht

Ebenfalls eine Bedingung von Kurz an die Volkspartei: Der Bundesobmann erhält ein Durchgriffsrecht. Alleinverantwortlich erstellt er die Bundesliste, bei den Landeslisten erhält der Chef ein Veto- Recht. Das Vorzugsstimmen- System soll gestärkt werden.

Als Parteichef will Kurz ganz allein den Generalsekretär und das Regierungsteam bestellen.

Er verlangt auch freie Hand bei der Verhandlung von Koalitionen.

Die inhaltliche Führung der Partei obliegt allein dem Bundesobmann.

Und schließlich sollen alle diese Statuten- Änderungen schriftlich fixiert werden.

Er wird bekommen, was er verlangt

Das ist schon ein radikaler Schnitt, den Sebastian Kurz da von seiner Partei verlangt. Aber er muss sich keine Sorgen machen, dass die ÖVP da nicht mitmarschiert und plötzlich doch noch gegen ihren Jungstar rebelliert. Vor allem die Basis zeigt sich erfreut, dass nun endlich etwas verändert wird. Und auch aus dem einen oder anderen Bundesland ist bereits zu hören, dass man auf jeden Fall zustimmen werde. So mancher vermutlich zähneknirschend.

Für seine Bedingungen erntete Kurz jedenfalls noch am Samstagabend erste Unterstützungsbekundungen: Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer kündigte vor dem Parteivorstand am Sonntag gegenüber der APA seine Zustimmung zu den Forderungen an. Obwohl man bei dem ein oder anderen Punkt Einwände haben könnte, "muss man Gestaltungsspielraum zugestehen", befand Schützenhöfer.

Schützenhöfer unterstützt Kurz: "Wer wagt, gewinnt"

"Wer wagt, gewinnt", bemühte Schützenhöfer ein altes Sprichwort, Kurz "geht auf volles Risiko". Aber "es imponiert mir, dass er mit Mut, Klarheit und Frische ans Werk geht", erklärte der steirische Landeshauptmann. Es handle sich um keine "Bedingungen", sondern "Voraussetzungen", die es dem neuen Obmann möglich machen sollen, die Partei und das Land "in eine gute Zukunft zu führen", so Schützenhöfer.

Er gehe davon aus, dass der Vorstand am Sonntag keine Nachtsitzung wird, sondern Kurz und sein Plan "breit unterstützt" werden, erklärte Schützenhöfer. So wie in den Landesparteien selbst dürfte auch der eine oder andere Vertreter im Bundesvorstand ob der Forderungen schon "Bauchweh" haben, räumte der Landeschef ein. "Aber es ist ein Aufbruch für Österreich in eine neue Zeit", plädierte er für Geschlossenheit. Die Älteren müssten den Jüngeren sagen, "wir stützen und unterstützen dich", und "die Steirer werden das tun".

