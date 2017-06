Kurz will Steuern senken: "Wir nehmen genug ein"

Der designierte ÖVP- Chef Sebastian Kurz geht mit der Ansage niedrigerer Steuern in den Wahlkampf. "Wir müssen die Steuer- und Abgabenquote auf mindestens 40 Prozent von derzeit 43 Prozent senken", sagte Kurz in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem Finanznachrichtendienst Bloomberg. Damit will er vor allem die Arbeitnehmer entlasten.