Kurz will Österreichs Anreize für Migranten senken

Der Außenminister sprach sich demnach für mehr Konsequenz bei den Rückführungen aus. "Das Asylwesen kann kein Weg der Zuwanderung nach Europa sein", erklärte Kurz. Er wolle Druck auf Länder ausüben, die sich bisher bei der Rücknahme ihrer Staatsangehörigen nicht kooperationsbereit gezeigt haben.

Außenminister Kurz im Gespräch mit Migranten Foto: APA/AUSSENMINISTERIUM/DRAGAN TATIC

Kurz: "Schließen der Balkanroute hat Weiterwinken beendet"

Weiters verteidigte Kurz erneut die Schließung der Balkanroute, die "wesentlich dazu beigetragen hat, den Zustrom zu reduzieren und das staatlich organisierte Weiterwinken zu beenden", hieß es. Kurz wolle aber weiterhin "aktiv" am Balkan bleiben und sich für eine europäische Perspektive einsetzen, erklärte er weiter.

Flüchtlinge auf der Balkanroute in Serbien Foto: AP

Skepsis gegenüber Trump

Auch die aktuelle US- Regierung war Thema der Aussprache unter den Abgeordneten. Den Ankündigungen Trumps, begegne Kurz mit Sorge. Er hoffe, dass die neue Administration ihre Schwerpunkte in Richtung multilateraler Zusammenarbeit setzen wird. "Skepsis sei jedenfalls angesichts eines stärker werdenden Protektionismus angebracht", so Kurz.