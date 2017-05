Kurz- Vertraute übernehmen ÖVP- Geschäftsführung

Der designierte ÖVP- Obmann Sebastian Kurz baut derzeit offenbar die Parteizentrale um: So setzt er seinen engen Vertrauten Axel Melchior sowie die EU- Abgeordnete Elisabeth Köstinger in die Parteizentrale. Köstinger wird Generalsekretär Werner Amon ablösen, hieß es am Montag aus ÖVP- Vorstandskreisen gegenüber der APA. Melchior wird Bundesgeschäftsführer, soll allerdings vorerst parteiintern wirken. Das neue Personalpaket der ÖVP soll demnächst präsentiert werden, hieß es am Montag.