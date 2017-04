Kurz: "Verständnis für das Eingreifen der USA"

Außenminister Sebastian Kurz hat Verständnis für den US- Luftangriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt gezeigt. "Wir verstehen das militärische Eingreifen auch als vorbeugende Maßnahme, um in Zukunft Giftgas- Angriffe zu verhindern", sagte der ÖVP- Politiker nach Angaben eines Sprechers am Freitag. Gleichzeitig richtete Kurz einen Appell an die UNO.