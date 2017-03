Kurz unter "Top- Leadern der nächsten Generation"

Explizit wird im "TIME magazine" die Schließung der Balkanroute im Frühjahr 2016 angeführt. Der "pragmatische Weg" von Kurz habe "funktioniert" und sei von weiteren europäischen Politikern übernommen worden , heißt es in dem Magazin.

Neben Kurz listet "TIME" den "Eisprinzen", den US- amerikanischen Eiskunstläufer Nathan Chen , der für seine Vielzahl an Vierfachsprüngen bekannt ist, ebenso auf wie das "weltweit erste intersexuelle Supermodel" Hanne Gaby Odiele oder Nayib Bukele , den Bürgermeister von San Salvador, der "Kriminalität mit Kreativität bekämpft" und die Rate an Morden senken konnte. Odiele nennt das Magazin "A Face for the Unseen", Bukele "The Mayor Saving Minors".

Aber auch der Social- Media- Star Tyler Oakley , Glossier- Gründerin Emily Weiss sowie "The Seriously Funny Comedian" Trevor Noah sind unter den Auserwählten zu finden.

