Kurz sieht Asyl- Vorschlag bei der SPÖ angekommen

In der SPÖ zeichnet sich ein Kurswechsel in der Frage der außereuropäischen Flüchtlingslager ab. Bundeskanzler Christian Kern sagte - wie berichtet - jetzt zu dieser Form der Camps, dass "Europa und die Welt das Problem anders nicht in den Griff kriegen werden". Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der schon vor einem Jahr für diesen Plan geworben hat, begrüßt Kerns jetzige Position.