Kurz: "Sie kommen nicht nur, um zu arbeiten"

Europa, Integrations- und Außenminister Sebastian Kurz hat am Sonntagvormittag in der ORF- "Pressestunde" seine Pläne zur Kürzung von Sozialleistungen für Migranten verteidigt. Im kritischen Interview mit ORF- Politik- Chef Hans Bürger und "Der Standard"- Chefredakteurin Alexandra Föderl- Schmid - das Gespräch mutete eher als Diskussion an - stellte der ÖVP- Minister gleich zu Beginn unmissverständlich klar: "Leute kommen nicht nur zu uns, um zu arbeiten" - im Sozialsystem seien grundlegende Kürzungen nötig.