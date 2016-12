Kurz schmiedet Allianz gegen Türkei- Verhandlungen

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat als Reaktion auf die Verhaftungswellen in der Türkei einmal mehr ein Aussetzen der EU- Beitrittsgespräche verlangt. Er drohte am Montag nach Beratungen mit seinen EU- Kollegen damit, andernfalls am Dienstag eine Erklärung der EU- Außenminister zur Türkei zu blockieren. Der derzeitige Entwurf finde nicht genügend kritische Worte gegenüber Ankara, kritisierte der Außenminister.