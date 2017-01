Kurz probt Aufstand gegen deutsche Maut- Abzocke!

"Es besteht die Gefahr besteht, dass österreichische Autofahrer dadurch ungerechterweise benachteiligt werden, was gegen europäisches Recht verstoßen würde", kommentierte Kurz auf "Bild"- Anfrage seine Vorbehalte gegen die Berliner Maut- Plane. Österreichs Autofahrer bekämen nicht wie die Deutschen einen Rabatt bei der Kfz- Steuer.

Verkehrsminister Leichtfried hat mittlerweile auch einen Beschwerdebrief an die EU- Kommission verfasst. Diese sieht allerdings derzeit "keine Diskriminierung" und damit auch keinen Verstoß gegen EU- Recht. Österreich könne vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die deutschen Gesetze klagen, wenn der Verdacht bestehe, dass diese nicht mit EU- Recht konform seien, sagte EU- Kommissionssprecher Jakub Adamowicz.

Verkehrsminister Jörg Leichtfried Foto: Christian Jauschowetz

Leichtfried sieht "indirekte Diskriminierung"

Leichtfried hatte in seinem Schreiben beklagt, dass auch nach dem überarbeitetem deutschen Gesetzesentwurf eine "indirekte Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit" bestehe, was gegen den EU- Gleichheitsgrundsatz verstoße. Schließlich solle die Maut weiterhin so gestaltet sein, "dass es zu keiner Mehrbelastung für deutsche AutofahrerInnen kommt". Die deutsche Pkw- Maut werde auch weiterhin nur Ausländer treffen. Daran ändere auch eine Neu- Staffelung der Kurzzeitvignetten nichts, denn diese würden im Vergleich zur Jahresvignette "unverhältnismäßig" ausfallen, argumentierte Leichtfried.

Um dem Protest Nachdruck zu verleihen, hat Österreich nun im Jänner ein Treffen aller Nachbarländer Deutschlands in Brüssel anberaumt. Zu dieser geplanten Allianz wollte sich die EU- Kommission nicht öffentlich äußern. Nur so viel: "Wir werde darauf in unserem Brief an den Minister antworten."