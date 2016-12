Kurz nach Einmarsch: IS aus Palmyra vertrieben

Die Jihadisten waren am Samstag nach mehrtägigen Gefechten wieder in die zum UNESCO- Weltkulturerbe gehörende Stadt eingerückt, aus der sie vor acht Monaten vertrieben worden waren. "Der IS ist am Samstag nach Palmyra eingedrungen und hat den Nordwesten der Stadt besetzt. Im Zentrum der Stadt finden noch Kämpfe mit der syrischen Armee statt", hatte der Leiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahmane, am Samstag erklärt. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Die Reste des Triumphbogens von Palmyra Foto: APA/AFP/Maher al Mounes

Die Dschihadistenmiliz hatte bereits im Mai 2015 erstmals die Kontrolle über die historische Oasenstadt errungen, konnte jedoch im März dieses Jahres von Regimetruppen verdrängt werden.

10.000 über Nacht aus Rebellenvierteln in Aleppo geflohen

Zudem teilte die Beobachtungsstelle mit, mehr als 10.000 Menschen seien seit Mitternacht aus den Rebellenvierteln im Südosten der umkämpften syrischen Stadt Aleppo geflohen. Sie hätten "wegen der schweren Kämpfe und Bombardements" in dem von der Regierung kontrollierten Westteil der Stadt Zuflucht gesucht. Seit dem Beginn ihrer Großoffensive Mitte November eroberten die Regierungstruppen mehr als 85 Prozent von Ostaleppo von den bewaffneten Rebellen zurück.

Mehr als 85 Prozent von Ostaleppo wurde von den bewaffneten Rebellen zurückerobert. Foto: AFP

Türkische Armee drang offenbar in IS- Hochburg vor

Die türkische Armee ist mit ihren syrischen Verbündeten in die IS- Hochburg al- Bab vorgedrungen. "Sie sind nach heftigen Kämpfen nach al- Bab einmarschiert, während die türkische Artillerie die Stadt bombardiert hat", erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Al- Bab liegt rund 20 Kilometer nördlich von Aleppo und rund 20 Kilometer südlich der türkischen Grenze und galt als letzte IS- Bastion in der Provinz Aleppo.