Kurz: "Möchte echte Veränderung für unser Land"

Inhaltlich schwor der vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer als "jemand mit neuem Stil und neuem Tempo" gelobte Kurz die laut Parteiangaben 4000 Besucher auf Werte wie Eigentum, dass sich Arbeit wieder lohne müsse und auf eine restriktivere Migrationspolitik ein: "Wir müssen entscheiden, wer zu uns kommt, nicht die Schlepper." Die Nationalratswahl sei eine Richtungsentscheidung für Österreich.

Foto: APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Ebenfalls dabei bei der Auftaktveranstaltung waren u.a. der oberösterreichische ÖVP- Spitzenkandidat August Wöginger, Bundeslisten- Fünfter Efgani Dönmez oder Landeslistenkandidat Günther Weidlinger.

In den anderen Bundesländern wird Kurz, mit Ausnahme von Vorarlberg - hier steht Dornbirn auf dem Programm - immer in den Landeshauptstädten für sich und seine Bewegung die Werbetrommel rühren. Die nächsten Stationen sind am 4. September in Graz, am 8. September in St. Pölten und am 11. in Dornbirn geplant. Der offizielle Wahlkampfauftakt geht dann am 23. September in der Wiener Stadthalle über die Bühne.