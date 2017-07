Kurz klar vorne, Kern schwächelt in Kanzlerfrage

Wären am Sonntag Nationalratswahlen, würde die ÖVP mit durchaus respektablem Abstand Platz eins erreichen, berichtet das "profil" vorab in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research im Auftrag von "profil" durchgeführten Umfrage käme die Volkspartei derzeit auf 33 Prozent. Die SPÖ würde sich mit 26 Prozent Platz zwei vor der FPÖ mit 22 Prozent sichern.

Starker Start von Pilz, Grüne fallen unter Zehn- Prozent- Marke

Spannend wird es allerdings erst bei den "kleineren" Polit- Akteuren: Denn erstmals wird auch die Liste Peter Pilz ausgewiesen - und die würde mit fünf Prozent den Einzug ins Parlament schaffen. Pilz liegt damit fast gleichauf mit den Grünen, die mit sieben Prozent unter ihre stets angepeilte Marke von zehn Prozentpunkten fallen. Anfang Juli hatten sogar 15 Prozent der Befragten angegeben, sie könnten sich vorstellen, Pilz zu wählen. Auch die NEOS würden mit sechs Prozent ihren Platz im Parlament verteidigen.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Kanzlerfrage: Kurz schlägt Kern deutlich, Pilz vor Lunacek

Die Kanzlerfrage machen ÖVP und SPÖ unter sich aus: Sebastian Kurz baut mit 37 Prozent seinen Vorsprung aus, Christian Kern sackt auf 25 Prozent ab, Heinz- Christian Strache (FPÖ) bringt es nur auf elf Prozent. Peter Pilz schlägt hier mit vier Prozent deutlich seine grüne Ex- Parteikollegin Ulrike Lunacek sowie Neos- Chef Matthias Strolz, die es ex aequo auf zwei Prozent schaffen.

Der Wahlkampf dürfte weiterhin spannend bleiben, denn laut der Umfrage hat mit lediglich 54 Prozent nur rund die Hälfte der 500 Befragten ihre Wahlentscheidung bereits getroffen. Was die Schwerpunktsetzung angeht, halten 31 Prozent Flüchtlinge/Zuwanderung derzeit für das wichtigste Thema für die Politik, danach folgen mit deutlichem Abstand Arbeitsplätze (elf Prozent) und Bildung (elf Prozent).