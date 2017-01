Kurz in der Ukraine: Per Helikopter an die Front

Den Zeitpunkt für den Frontbesuch in der Ostukraine hätte Außenminister Sebastian Kurz nicht besser wählen können, denn vier Tage vor dem orthodoxen Weihnachtsfest ist den Konfliktparteien nicht zum Kämpfen zumute. Vor zwei Wochen wurde eine Waffenruhe vereinbart, die selbst in Hotspots weitgehend hält. Tatsächlich absolvierte der frischgebackene OSZE- Vorsitzende am Dienstag den wohl riskantesten Teil seiner Reise tief auf ukrainisch kontrolliertem Territorium: Am Flughafen Dnipro musste Kurz nämlich in einen ukrainischen Militärhubschrauber umsteigen, der nur im übertragenen Sinn "gut in Schuss" war.