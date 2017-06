Kurz holt sich drei neue Frauen an Parteispitze

Ö VP-

Chef Sebastian Kurz will seine neuen Personalentscheidungen als Signal der Öffnung und Erneuerung verstanden wissen.

Eine Partei- Vizechefin wird nun die Finanzvorständin der Casinos Bettina Glatz- Kremsner. Die Managerin hat auch Aufsichtsratsmandate bei niederösterreichischen Landesunternehmen und leitete bei den Landtagswahlen vor vier Jahren das Personenkomitee für Erwin Pröll.

Kurz holte Casinos-Vorständin Bettina Glatz-Kremsner in seinen engsten Kreis Foto: APA

​Die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger- Miedl wird eine der weiteren Kurz- Vizes. Die studierte Juristin und Betriebswirtin ist verheiratet, hat ein Kind und ist seit 2004 in der Landespolitik.

Die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl steigt in die ÖVP-Bundesspitze auf Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Auch als Stellvertreterin an seine holt Kurz die Bregenzer Sonderschulpädagogin und Familienstadträtin Veronika Marte. Die Alleinerziehende ist Mutter eines dreijährigen Sohns.

Auch die Bregenzer Stadträtin Veronika Marte wird Vize des neuen ÖVP-Chefs Kurz. Foto: APA/ÖVP

​Zusätzlich zu diesen neuen Spitzen in der ÖVP hat Kurz auch noch eine klassische Entscheidung getroffen: Neuer Vizechef in der Partei wird auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Prominentester Name unter Kurz' Stellvertretern: Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Lopatka nicht mehr im Kreis der Parteivizes

Nicht mehr im Kreis der Parteivizes wird künftig ÖVP- Klubobmann Reinhold Lopatka sein, Und die sich immer wieder selbst Spiel bringende TV- Richterin und Ex- Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss spielt ebenfalls keine Rolle in der neuen ÖVP.

Sebastian Kurz Foto: Gerhard Bartel

Bei den ÖVP- Sitzungen am Sonntag hat sich Kurz übrigens auch die von ihm gewünschten Änderungen in die Parteistatuten schreiben lassen. Die geben Kurz nicht nur weitreichende Personalvollmachten. Sie lassen dem Kanzlerkandidaten auch "freie Hand" für etwaige Regierungsverhandlungen nach den Nationalratswahlen am 15. Oktober.

