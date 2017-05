Kurz: "Gedanken sind bei den Familien der Opfer"

"Terrible news from Manchester, my thoughts are with the families and friends of the victims", reagierte Österreichs Außenminister und aktueller Vorsitzender der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) sofort auf die erschütternden Nachrichten aus Manchester. Sebastian Kurz betont in seinem Statement: "Diese Mordlust muss überwunden werden." Die OSZE ist alarmiert: Immerhin 10.000 junge Männer aus Europa kämpfen bereits auf der Seite der IS- Schlächter in Syrien und im Irak.