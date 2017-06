Kurz fordert: Schluss mit islamischen Kindergärten

ÖVP- Obmann Sebastian Kurz fordert eine schärfere Gangart bei der Integration und hat sich in einen Interview für eine Schließung der islamischen Kindergärten in Wien ausgesprochen. "Es braucht sie nicht", erklärte er. Erreichen will Kurz die Schließung über eine Verschärfung der Qualitätskriterien. Er glaubt, das die kritisierten Einrichtungen dann nicht mehr förderungswürdig seien und schließlich von selbst zusperren müssten.