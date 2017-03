Kurz fordert erneut Schließung der Mittelmeerroute

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat bei einem Besuch in Sizilien einmal mehr "die Schließung der Mittelmeerroute" gefordert. "Die Flüchtlingspolitik entlang der Mittelmeer- Italienroute ist falsch", erklärte Kurz am späten Donnerstagabend in Catania, wo er das Einsatzzentrum der EU- Grenzschutzagentur Frontex besuchte.