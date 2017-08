Kurz: "Da wurde nicht genau genug hingeschaut"

Neben der mutmaßlich illegal betriebenen Schule in Wien haben sich auch Verdachtsmomente wegen verbotener Auslandsfinanzierung gegen andere islamische Vereine erhärtet, hatte die dafür zuständige Staatssekretärin berichtet. Kurz ist das zu wenig. Er fordert - wie auch weitere Minister seiner Partei - für den Ministerrat am Dienstag den vollständigen Auslandsfinanzierungsbericht vom Bundeskanzleramt.

Die betroffene Islamschule in Wien-Liesing Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Kurz geht es dabei um die Umsetzung des Islamgesetzes. "Man hat ein gutes Gesetz beschlossen, aber jedes Gesetz ist nur so stark wie die Vollziehung", sagte er dazu. Gefordert sei dabei das Kultusamt, das dem Bundeskanzleramt untersteht. Dass dieses nur eine Handvoll Mitarbeiter beschäftige, kritisiert der Außenminister. Man tue nichts, "um das Kultusamt so aufzustocken und so zu unterstützen, dass es auch als Religionsbehörde wirklich aktiv werden kann".

Die betroffene Islamschule in Wien-Liesing Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Schule von islamischer Bewegung betrieben?

Jene Schule, die hier im Fokus von Politik und Justiz geraten ist, soll von der islamische Bewegung Milli Görüs (IGMG), beziehungsweise von einem ihr nahe stehenden Verein betrieben werden. Milli Görüs geht auf den 2011 verstorbenen türkischen Politiker Necmettin Erbakan zurück. Sie ist der größte staatsunabhängige sunnitische Verband in Deutschland und wird dort vom Verfassungsschutz beobachtet. In Österreich ist Milli Görüs mit mehr als 40 Moscheevereinen vertreten.

FPÖ warnt vor "islamistischer Terrorgefahr"

FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache warnte angesichts der Anzeige gegen eine Privatschule für Muslime vor "islamistischer Terrorgefahr". Diese sei deshalb in Österreich präsent, weil SPÖ und ÖVP "den politischen Islam nicht nur tolerieren, sondern sogar unterstützen", schrieb er am Montag auf Facebook.

Heinz-Christian Strache hatte Kampl 2014 aus der Partei ausgeschlossen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Grünen verlangten am Sonntag kurz nach Bekanntwerden der Anzeige die sofortige Schließung der Schule, sollte sich der Verdacht auf illegalen Betrieb erhärten. "Dies sollte weder von ÖVP noch von SPÖ für den Wahlkampf eingesetzt werden", merkte deren Menschenrechtssprecherin Alev Korun am Sonntag aber an.