Kurz: "Arbeiter mit Angestellten gleichstellen"

Am Rande des Europäischen Forums Alpbach in Tirol hat die "Krone" nun Einblick in die ersten konkreten Details des unter dem Titel "Neue Gerechtigkeit" beworbenen Regierungskonzepts von ÖVP- Kanzlerkandidat Sebastian Kurz erhalten. Zentrale Punkte sind dabei die Gleichstellung der Arbeiter und Angestellten sowie der Kampf gegen den Steuerbetrug und Maßnahmen zur Schließung internationaler Steuerfluchtrouten.