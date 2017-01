Kuriose Klausel: Verlängert sich Büskens Vertrag?

Tja, es gibt immer wieder kuriose Klauseln in so manchen Verträgen. Mike Büskens ist bei Rapid als Trainer längst Geschichte, steht jedoch nach wie vor auf der Gehaltsliste. Vielleicht sogar noch bis 2018, denn in seinem Einjahresvertrag ist eine Europacup- Klausel festgelegt. Oben im Video sehen Sie ein paar Eindrücke aus dem Rapid- Trainingslager in Spanien.