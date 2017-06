Kurios! Zwei Vereine verpflichten denselben Kicker

Sowohl im Lager des Linfield FC wie auch bei Crusaders FC hat man sich über die Verpflichtung von Josh Robinson gefreut. Beide Vereine vermeldeten den vermeintlichen Zugang am Donnerstag offiziell auf Twitter.

Um halb elf am Abend gab zunächst Linfield FC den Transfer des Innenverteidigers Robinson bekannt. Nur eine Stunde später vermeldeten auch der Crusader FC Vollzug. Zuletzt spielte der 24- jährige Robinson bei York City in der National League. Es ist noch nicht geklärt, wie es zu dieser Situation überhaupt kommen konnte. Auch ist offen, für welches Team Robinson in Zukunft wirklich auflaufen wird.

Hier sehen sie die Twitter- Meldungen der Klubs: