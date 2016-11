Kurios! ÖFB- Trainings in die Südstadt verlegt

Die in der Wiener Innenstadt einquartierten David Alaba und Co. dürfen sich daher vor dem WM- Qualifikationsspiel am Samstag gegen Irland einige Male auf den Weg über die Südosttangente machen - nicht gerade zur Freude von Teamchef Marcel Koller. "Wir sind nicht der Eigentümer des Stadions, sondern die Stadt Wien", erklärte der Schweizer und sprach im Zusammenhang mit dem Trainingsplatz im Prater, wo noch am Montag geübt worden war, von "nicht professionellen Bedingungen". Die erste Einheit in Maria Enzersdorf stieg am Dienstag um 16 Uhr.

Mehr als ein Trostpflaster für Koller ist die Tatsache, dass sich alle 23 Kader- Mitglieder fit meldeten. Die Ausfälle von Robert Almer, Zlatko Junuzovic und Sebastian Prödl waren schon zuvor festgestanden. Das Trio werde zwar schmerzliche vermisst, "aber ich denke nicht, dass uns das groß behindern wird. Alle brennen auf das Spiel, es wird Änderungen geben, deswegen ist Motivation angesagt, sich aufzudrängen", sagte Koller.

Özcan neue Nummer eins

Prödl zählte zuletzt nicht zur ÖFB- Stammformation, Ramazan Özcan dürfte für Almer einspringen und die Position von Junuzovic wird wohl Alessandro Schöpf einnehmen, auch wenn sich Koller diesbezüglich nicht in die Karten blicken ließ. Das gilt auch für die Rolle als rechter Flügel, für die es in Martin Harnik und Marcel Sabitzer zwei Anwärter gibt.

Letzterer sei zudem eine Variante für das Angriffszentrum. "Bei ihm sind alle Optionen offen. Sabitzer ist einer, der Tore schießen will und sauer ist, wenn er den Ball nicht bekommt", meinte Koller.

Nicht nur der ÖFB- Teamchef grübelt über seine Startformation für Samstag. Auch sein irischer Kollege Martin O'Neill ist zu Änderungen gezwungen, schließlich fehlen in Stürmer Shane Long, Linksverteidiger Stephen Ward und Mittelfeldspieler James McCarthy drei Stammspieler. "Sie haben Spieler, die einspringen werden, mussten in dieser Quali schon auf Spieler verzichten und haben trotzdem gewonnen. Von der Taktik her wird sich nicht viel ändern, aber vielleicht ist die individuelle Qualität anders", vermutete Koller.

Der 55- Jährige erwartet gegen den drei Punkte vor der ÖFB- Auswahl liegenden Tabellenzweiten der Gruppe D ein enges Match. "Wir müssen alles reinwerfen und versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen", forderte Koller.