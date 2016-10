Kurios: "Bullen"- Youngster braucht neuen Reisepass

Seit dem turbulenten Abgang von Bernardo zu RB Leipzig in die deutsche Bundesliga setzt Salzburgs Trainer Oscar im defensiven Mittelfeld auf den erst 17- jährigen Dayot Upamecano. Der Franzose überzeugt trotz seines jungen Alters mit einer unglaublichen Athletik. Die Vorbereitung auf das WAC- Spiel führte "Upa", der am 27. Oktober seinen 18. Geburtstag feiert, am Donnerstag auch in sein Heimatland. Der Grund dafür: Upamecano benötigt einen neuen Reisepass. Mit seinem bisherigen hätte er ein Visum für Russland nicht mehr erhalten - Salzburg spielt ja am 24. November in der Europa League in Krasnodar.

Foto: GEPA

Neues Talent aus Mali

Upamecanos Talent ist bekannt. Er wurde vom englischen Guardian 2015 zu den 50 besten Jungspielern der Welt gezählt. So wie auch Sandi Lovric von Sturm. 2016 schaffte es Altachs Valentino Müller sowie ein junger Afrikaner namens Sekou Koita auf die jährlich erscheinende Liste. Der 16- Jährige aus Mali war bereits öfter in Salzburg, absolvierte am vergangenen Freitag sogar ein Testspiel für die Bullen. Einen Vertrag beim österreichischen Meister hat das Offensiv- Talent aber noch nicht unterschrieben.

Problematisch: Er dürfte als Nicht- EU- Ausländer erst mit 18 in Pflichtspielen ran. Volljährig wird Koita am 28. November 2017.