Kurios: 200 bei Schlägerei, aber niemand verletzt

"Die Sache ist ziemlich unübersichtlich", sagte ein Polizeisprecher Montagfrüh. "Fest steht bisher, dass am Sonntagabend zwei große Personengruppen unterschiedlicher Herkunft aufeinander losgingen." Laut FAZ.net soll es sich bei den beiden Gruppen um ortsansässige Syrer und Libanesen gehandelt haben.

Die Polizei rückte kurz nach 20 Uhr mit einem großen Aufgebot - mindestens zehn Polizeiwagen - in der Innenstadt der Stadt in Niedersachsen an.

"War die Schlägerei nur Schattenboxen?"

Aber: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren viele, die an der Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen, bereits nicht mehr anzutreffen und jene, die noch vorort waren, hatten offenbar keine Verletzungen davongetragen. Deshalb stellte sich in den sozialen Netzwerken so mancher die Frage, ob sich die Beteiligten etwa nur in Schattenboxen geübt hätten oder ob es Pantomime gewesen sei:

Ein Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen, gab der Polizeisprecher weiter bekannt. Gegenüber FAZ.net hieß es, es hätten nicht alle der 200 Anwesenden aufeinander eingeschlagen. Nur ein Teil sei in die Prügelei verwickelt gewesen, die anderen hätten zugesehen.