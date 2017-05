Kurdin sucht mit diesem Foto nach Erdogan- Schläger

Die Bilder sind um die Welt gegangen: Als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag vor der türkischen Botschaft in Washington eintrifft, gehen seine Sicherheitsleute brutal auf friedliche prokurdische Demonstranten los . Eine von ihnen ist Ceren Borazan, die jetzt per Tweet nach einem der Bodyguards sucht.