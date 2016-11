Kunstfälscher boten Werke um 72 Millionen Euro an

Ein Hinweis, dass gefälschte Gemälde des Malers Pablo Picasso zum Verkauf in einem Hotel am Flughafen Wien angeboten werden, hatte den Fall Anfang des Jahres ins Rollen gebracht. Kurz darauf tauchte dann auch noch ein Verkaufskatalog mit Gemälden Picassos samt Preisliste in der Höhe von 72 Millionen Euro auf. Die darin enthaltenen Bilder sollten in Österreich angeboten werden.

Scheingeschäft in Flughafenhotel

Die Ermittler entschieden sich daraufhin, ein Scheingeschäft mit den Tätern einzugehen, um ihnen so das Handwerk legen zu können. Fünf der gefälschten Picasso- Gemälde sollten daraufhin in einem Hotel am Wiener Flughafen um rund zehn Millionen Euro den Besitzer wechseln.

Beamte der Cobra legten sich daraufhin in besagter Unterkunft auf die Lauer - und der Plan der Ermittler ging auf. Fünf Tatverdächtige aus Österreich und Slowenien im Alter zwischen 46 und 64 Jahren konnten schließlich vor Ort festgenommen werden.

Zahlreiche weitere Kunstfälschungen entdeckt

Besonders dreist: Bei ihren Einvernahmen gaben sich die mutmaßlichen Täter gänzlich unwissend, dass es sich bei den angebotenen Gemälden um Fälschungen handelt. Zudem bestritten sie jegliche Betrugsabsicht. Sie wurden zunächst in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert und Untersuchungshaft verhängt.

Doch damit nicht genug: Bei darauffolgenden Hausdurchsuchungen in ganz Österreich konnten von den Ermittlern 14 weitere gefälschte Kunstwerke von Picasso und dem Künstler Emil Nolde sichergestellt werden sowie die dazugehörigen Unterlagen. Die Gemälde selbst waren überaus gut gefälscht, so das Bundeskriminalamt am Montag. "Alle Gemälde weisen Signaturen und auf der Rückseite Stempel zum Teil bekannter Galerien sowie Echtheitsbestätigungen von Picassos Sohn Claude Ruiz- Picasso auf", hieß es.

Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt

Und auch im Haus eines der Tatverdächtigen - ein 64- jähriger Slowene - in dessen Heimat konnten von der Polizei weitere Exponate von bekannten Künstlern gefunden werden. Es handelte sich insgesamt um 66 Exponate von insgesamt 40 zum Teil weltbekannten Künstlern wie Gustav Klimt, Claude Monet oder Wassily Kandinsky. Mittlerweile wurden die fünf Verdächtigen aus der U- Haft entlassen du auf freiem Fuß angezeigt.

"Dieser Fall ist ein Paradebeispiel für die nationale und internationale Zusammenarbeit der Polizei- und Justizbehörden", zeigt sich das Bundeskriminalamt erfreut über den Ermittlungserfolg.