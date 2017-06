Kunden in Todesangst, als vor Laden Schüsse fallen

In Panik flüchteten sich Dutzende Kunden eines Apple- Stores während einer Schießerei im Jahr 2016 in einem Einkaufszentrum in New York unter die Tische. Nachdem der Attentäter letzte Woche verurteilt werden konnte, wurden die Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera jetzt veröffentlicht. Bei der Attacke wurde zwar glücklicherweise niemand verletzt, Tausende Menschen mussten aber aus dem Shoppingtempel evakuiert werden.