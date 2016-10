Kürzester Linienflug feiert millionsten Passagier

Der kürzeste Linienflug der Welt hat seinen millionsten Passagier gefeiert: Die Bankerin Anne Rendall, die für die Royal Bank of Scotland auf entlegenen schottischen Inseln Bankgeschäfte abwickelt, wurde am Montag mit einem Blumenstrauß an Bord begrüßt. Die Vielfliegerin ist nach Angaben der Fluggesellschaft Loganair schon über 10.000 Mal in das Flugzeug gestiegen, das zwischen den kleinen Orkney- Inseln Westray und Papa Westray vor der Nordostküste Schottlands verkehrt.