Kürzere Ferien für Kinder mit Deutsch- Defiziten

Die freiwilligen Angebote der Stadt, um Deutsch zu lernen, greifen den NEOS zu kurz. Immerhin kann fast ein Fünftel nach der Wiener Volksschule nicht gut genug lesen. Ein Drittel der Absolventen an den Pflichtschulen wechseln direkt zum AMS.

Ferien sind Problem für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen

Der NEOS- Vorschlag: Verpflichtende Intensivkurse in den letzten drei Wochen der Sommerferien! "Sollten Eltern ihren Kindern diese Chance verwehren, soll nach einer Mahnung die Familienbeihilfe gekürzt werden", heißt es.

"Experten und Lehrer erzählen mir immer wieder, dass die langen Ferien ein Problem für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen sind. Sie werden aus dem Lernen herausgerissen", so Beate Meinl- Reisinger. "Deshalb wollen wir Deutsch- Intensivkurse in den Ferien." Auch einjährige Vorbereitungsklassen vor der Teilnahme am Regelunterricht werden mit der pinken Intergrationsoffensive gefordert.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung