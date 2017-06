Kühlschrank eines Taxlers löste London- Inferno aus

Einen Tag nach dem verheerenden Brand in einem Londoner Hochhaus ist der Verursacher der Katastrophe wohl bekannt: Das Feuer dürfte in der Wohnung eines Taxifahrers aus Äthiopien in der Küche ausgebrochen sein und von dort schnell auf andere Teile des Hauses übergegriffen haben. Der 44- jährige Behailu Kebede reagierte aber offenbar beherzt, alarmierte noch Dutzende Nachbarn und rettete ihnen somit das Leben.