Ku- Klux- Klan- Anführer tot in Fluss gefunden

Der Stiefsohn und die Ehefrau Anconas sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Foto: KMOV.com

Medien zufolge soll der Stiefsohn denJährigen in dessen Schlafzimmer erschossen haben. Danach habe der junge Mann gemeinsam mit seiner Mutter die Leiche in den Big River in der Nähe der Stadt Belgrade geworfen. Blutspuren im Schlafzimmer und im Wagen desJährigen erhärten diese Version. Die beiden sitzen seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Die örtliche Staatsanwaltschaft nannte laut dem "St. LouisDispatch" "Eheprobleme" als ein mögliches Mordmotiv.

Ancona, der im Jahr 2009 die "Traditionalist American Knights of the Ku Klux Klan" in Missouri gegründet hatte, brüstete sich zu Lebzeiten in einem Online- Karrierenetzwerk mit der Bezeichnung "Imperial Wizard". Auf YouTube veröffentlichte er Videos unter anderem von Kreuzverbrennungen des Klans. Der "Kansas City Star" porträtierte ihn 2016 als einen Anführer, der den KKK als christliche Organisation und Bruderschaft bezeichnete.

In diesem Video führt die Hackergruppe Anonymous ein Interview mit Ancona:

Feinde freuen sich über Tod des "Spitzels"

Nach Bekanntwerden des Todesfalls zeigten sich Anhänger Anconas bestürzt. In den sozialen Medien fanden sich aber auch allerhand Jubelmeldungen, in denen vom "gerechten Tod" des "Juden" und "Spitzels" die Rede war, der die Organisation unterwandern habe wollen. Nicht alle KKK- Mitglieder waren dem 51- Jährigen wohlgesonnen: Für seine Feinde war Ancona, der sogar Schwarze zu Treffen eingeladen und früher ein Rabbiner gewesen sein soll, zu liberal.